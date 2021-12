mijn boeken

Andere artikelen







De vlucht en het goud van Hitler.



Hallo lezers,

Om mijn tijd te doden ben ik korte verhalen gaan schrijven, inmiddels heb ik er ruim twintig geschreven. Nu ik steeds ouder word wil ik er een aantal uit gaan geven, deze maand drie stuks. De vlucht en het goud van Hitler. Een spannend verhaal over bedrog Spanning en Sensatie, de laatste, Moord en doodslag in Medemblik. Deze boeken zijn te koop in de boekwinkels. Nu en bijna klaar een compleet verhaal over de bouw en ruimtereis van een Ufo, komt volgende maand in de winkel. Ik woon ruim twintig jaar in Thailand en heb wel een beetje last van heimwee, om nu nog terug te gaan heb ik geen zin meer in. Eerst schilderde ik, het werden 140 schilderijen waarvan veel verkocht, door een overstroming van ons huis raakte ik alles kwijt en ben maar gaan schrijven.

Als u vragen heeft kunt u mij gerust mailen hoor. Priteo@live.nl





Jeetje, ik zie dat ik nu ook nog iets moet vermelden, Ik vertelde in mijn inleiding al wie en wat mijn hobby is. Het is nu ook in Thailand winter, gelukkig niet zo warm meer, in de nacht koeld het af tot 25 graden, overdag rond de 32 graden. Ik kijk net oop de thermometer achter mij, ook 32 graden, wel heb ik een ventilator aan staan, in de slaapkamer natuurlijk airco anders kan ik niet slapen. Mijn gezondheid is op en neer, wel wat prostaat problemen, dat gebeurd nu eenmaal als we ouder worden. Wat ik vervelend vind is terwijl ik dit zit te schrijven de letters zo klein zijn dat ik ze bijna niet lezen kan, doe ik iets fout? ik ga het uitzoeken.

Groeten Theo.



Moord en doodslag in Medemblik.





De ruimtereis het boek waar ik mee bezig ben.





Een van de 140 schilderijen die ik maakte geschonken aan een liefhebber.







